Piad se postula para presidente del Panameñismo

Carlos Raúl Piad se postuló a la Presidencia del Partido Panameñista durante un acto celebrado en la sede de este colectivo político. Durante la actividad, Piad estuvo acompañado por copartidarios de todo el país, así como por los miembros de su nómina, conformada por representantes de varios sectores del partido, incluyendo jóvenes, mujeres y líderes comunitarios.

Piad se comprometió a dedicar tiempo completo a la organización, modernización y reestructuración del Partido Panameñista. Destacó que priorizará “la reforma de los estatutos para fortalecer el orden interno, la disciplina y la rendición de cuentas”.

Propone medidas que aseguren la participación activa de la Junta Directiva, el respeto a las alianzas aprobadas por los convencionales y la transparencia en el Directorio Nacional, evitando que sus miembros aspiren a cargos de elección popular mientras ejerzan funciones partidarias.