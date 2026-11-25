Con la mirada puesta en el tablero político de 2027, varios partidos constituidos alistan sus cronogramas internos para renovar dirigencias y convencionales, en paralelo a la carrera de las agrupaciones en formación que buscan reunir las 45,503 firmas antes del cierre del año que viene.

El Movimiento Otro Camino (MOCA), tras cerrar sus libros el 13 de noviembre, recibirá postulaciones para delegados nacionales (del 30 de noviembre al 4 de diciembre próximo) y juntas directivas (del 20 al 24 de diciembre) rumbo a sus elecciones internas del 14 de marzo de 2027, reactivando sus campañas de inscripción tras las proclamaciones en mayo.

Por su parte, el Partido Revolucionario Democrático (PRD) reunirá a su Directorio Nacional en enero de 2027 para fijar la fecha de su próximo Congreso Nacional Ordinario, manteniendo abiertas sus inscripciones digitales hasta antes de ese evento.

Mientras Cambio Democrático realiza jornadas puntuales, Realizando Metas, Molirena, Partido Popular, Alianza y el FAD operan bajo la inscripción permanente del Tribunal Electoral sin calendarios extraordinarios anunciados por el momento.

En formación

En el bloque en formación, Unidos para la Nueva Era (UNE), del expresidente Martín Torrijos, realiza jornadas en Chiriquí, Panamá Oeste y San Miguelito previo a su despliegue masivo en febrero y marzo de 2027. A este esfuerzo se suman Nuevo Horizonte, Acción Ciudadana Independiente (ACI), el Partido Nacional Humanitario (PNH) y el Movimiento Radix, mientras otras nueve agrupaciones aguardan aval preliminar.