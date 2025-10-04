Política

PRD publicará mañana las postulaciones admitidas para elecciones internas

ML | Bandera del Partido Revolucionario Democrático,
Redacción Web
04 de octubre de 2025

El Partido Revolucionario Democrático (PRD) informó a su membresía que mañana domingo, 5 de octubre, se publicará en el Boletín del Tribunal Electoral (TE) el listado oficial de las postulaciones admitidas por cargo para las elecciones internas del colectivo.

A través de un comunicado difundido en sus canales oficiales, el partido recordó a sus bases que este proceso se desarrolla de manera individual, por cargos, en cumplimiento de las normas establecidas por el Tribunal Electoral.

“Atención, compañeros y compañeras del PRD: este 5 de octubre se publicará en el Boletín del Tribunal Electoral el listado oficial de las postulaciones admitidas por cargo. Recordamos que esta elección es individual, por cargos”, señala el anuncio.

