Presentan anteproyecto para crear red de laboratorios que certifique calidad agrícola y pecuaria

El diputado Carlos Saldaña, del circuito 4-1, presentó ante la Asamblea Nacional el anteproyecto de ley “Que crea el Sistema Nacional de Laboratorios de Referencia Agrícola y Pecuaria”.

De acuerdo con Saldaña, la iniciativa busca corregir una falla estructural del mercado agropecuario panameño: la determinación unilateral de la calidad de los productos por parte de los compradores, lo que con frecuencia se traduce en castigos económicos y subvaloración de la producción nacional, especialmente en rubros como granos y leche.

“El productor no puede seguir vendiendo su cosecha o su producción pecuaria bajo parámetros técnicos que él no puede verificar ni controvertir. Este anteproyecto introduce un mecanismo objetivo e imparcial para equilibrar la relación entre productores e industria, sin afectar la libre empresa”, señaló el diputado independiente.

El anteproyecto establece una red nacional de laboratorios públicos, privados, cooperativos e internacionales, debidamente acreditados bajo estándares internacionales, cuyos dictámenes permitirán determinar de forma objetiva la calidad comercial de los productos agropecuarios cuando existan discrepancias entre productores y compradores.

El Sistema Nacional de Laboratorios de Referencia Agrícola y Pecuaria estaría bajo la rectoría del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), sin perjuicio de la independencia técnica, pluralidad de actores, transparencia en los procedimientos, objetividad de las mediciones y confianza en el sector productivo.

“La experiencia internacional demuestra que los mercados agropecuarios más competitivos son aquellos donde la calidad se determina con criterios técnicos objetivos. Panamá necesita dar ese paso para proteger al productor, dar seguridad jurídica a la industria y fortalecer la confianza en toda la cadena productiva”, concluyó Saldaña.