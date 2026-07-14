Presentan informe tras visita a Taiwán

ML | Luego de la visita realizada a Taiwán, del 6 al 10 de julio, el diputado Roberto Zúñiga, junto a un equipo multidisciplinario de la Asamblea Nacional, presentó un informe en el que expone las oportunidades estratégicas que, a su juicio, representa fortalecer la relación con ese país en materia de comercio, inversión, tecnología y logística.

Según explicó Zúñiga, “Panamá tiene una oportunidad que no puede dejar pasar. Tras la visita oficial a Taiwán presentamos un informe con datos que muestran por qué es estratégico fortalecer esta relación: más comercio, mayor inversión y nuevas oportunidades para convertir a nuestro país en un hub para la región”.

El diputado indicó que el documento recoge información obtenida durante las reuniones sostenidas con representantes de distintos sectores y plantea la importancia de identificar espacios de cooperación que contribuyan al fortalecimiento de la economía panameña.

De acuerdo con el parlamentario, el objetivo es impulsar una visión de largo plazo que permita atraer inversiones, promover la innovación y generar nuevas fuentes de empleo.