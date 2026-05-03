Presidenta de CD resalta importancia de la libertad de expresión durante desfile en Natá

En medio de la celebración del Desfile Tradicional de Carretas en Capellanía de Natá, la presidenta del Cambio Democrático (CD) Yanibel Ábrego resaltó la importancia de la libertad de expresión.

Durante su participación como abanderada de las festividades, Ábrego destacó que “la libertad de expresión debe entenderse como el derecho de todos los ciudadanos a expresarse libremente, sin censuras, pero dentro del marco del respeto”.

Asimismo, hizo un llamado a los medios de comunicación, subrayando que “los medios están llamados a informar con objetividad, sin presiones ni cortapisas”.

En sus declaraciones, la dirigente política también se refirió al valor cultural del evento, señalando que compartir estas tradiciones, que en este 2026 cumplen 47 años, junto a la soberana S.M María Sixta Meneses González, representa un motivo de orgullo al tratarse del folclore nacional.

Ábrego, quien asumió la presidencia del colectivo tras ganar las elecciones internas el 27 de octubre de 2024, agradeció además a líderes, dirigentes y miembros del partido por el trabajo realizado a lo interno de la organización.

“Seguimos subiendo en la cantidad de inscritos y le damos la bienvenida a todos los que nos manifiestan su deseo de conformar parte de este gran partido, que desde ya se vislumbra como el favorito en el 2029”, expresó.