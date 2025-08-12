Política

Presupuesto, Salud, Mujer y los asuntos indígenas tienen directiva

Hoy se espera la instalación de las comisiones de Asuntos Agropecuarios y la de Economía y Finanzas

Yalena Ortiz
12 de agosto de 2025

Las comisiones permanentes de trabajo de Presupuesto; Trabajo, Salud y Desarrollo Social; Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia y la de Asuntos Indígenas escogieron a su junta directiva.

Durante la jornada, la mayoría de los diputados electos obtuvieron la totalidad de los votos al momento de la votación nominal.

El diputado Eduardo Vásquez, del partido Cambio Democrático y actual vicepresidente del Órgano Legislativo fue escogido por unanimidad para dirigir la comisión de Presupuesto. El panameñista Edwin Vergara fue escogido como presidente de la comisión de Salud; mientras que Alexandra Brennes, de la coalición Vamos dirigirá la Comisión de la Mujer y Roberto Archibold (Panameñista) estará al frente de la Comisión de Asuntos indígenas.

Con estas elecciones, siete comisiones de las 15 existentes, han instalados sus juntas directivas. Por el momento tres están presididas por integrantes de la Coalición Vamos, otras tres por el partido Panameñista y una por un miembro de Cambio Democrático.

