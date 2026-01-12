Proceso de revocatoria contra diputada Paulette Thomas cierra con seis firmas de respaldo

El pasado sábado 10 de enero de 2025 culminó el período para la recolección de firmas de respaldo dentro del proceso de revocatoria de mandato contra la diputada Olga Paulette Thomas Horly, electa por libre postulación en el circuito 8-3, según informó la Dirección Regional de Organización Electoral de Panamá Centro.

La iniciativa de revocatoria fue impulsada por el ciudadano Rubén Darío De La Rosa Caballero, quien únicamente logró recabar seis firmas de respaldo, lo que representa apenas el 0.012 % del total requerido. Para que la solicitud pudiera avanzar, era necesario alcanzar 50,162 firmas en un plazo de 120 días calendario.

De acuerdo con la información oficial, la resolución que detalla el número de firmas válidas obtenidas fue publicada en el Boletín del Tribunal Electoral N.° 5965, con fecha del 12 de enero de 2026.

El Tribunal Electoral precisó que dicha resolución puede ser impugnada dentro de un período de cinco días hábiles, conforme a lo establecido en la normativa vigente que regula los procesos de revocatoria de mandato.