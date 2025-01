Propone ley para garantizar acceso a agua potable en nuevos proyectos urbanos

El diputado independiente Manuel Samaniego presentó el anteproyecto de ley: “No más casas sin agua”, con el propósito de evitar que promotoras y empresas continúen construyendo proyectos urbanos o barriadas sin conexión a la red de agua potable del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN).

La iniciativa busca regular el acceso al agua potable en nuevas construcciones y garantizar que los futuros residentes no enfrenten la problemática de la falta de este servicio básico.

En una entrevista para el periódico Metro Libre, Samaniego explicó que, en caso de que la ley sea aprobada, la supervisión del cumplimiento no solo quedará a cargo de los municipios, sino que también involucrará a varias instituciones gubernamentales, entre ellas el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Ambiente, el IDAAN, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ACODECO) y la Autoridad Nacional de Tierras (ANATI).

El diputado explicó que esta propuesta nace de su contacto directo con comunidades de su circuito 8-6, que incluyen los corregimientos de Pedregal, Las Mañanitas, Tocumen, 24 de Diciembre, Pacora, Las Garzas y San Martín.

“Creo que este anteproyecto será bien acogido, ya que se buscan hacer las cosas bien, porque no podemos jugar con el sueño de muchos panameños que con esfuerzos compran sus casas en barriada, sin embargo, cuando se encuentran con la realidad, resulta que no hay conexión a la red de agua potable, o sobre la zona no llega el agua”, explicó.

Resaltó que “se requiere una fiscalización de parte de las autoridades para evitar que más zonas urbanas o proyectos se vean afectados”.

Según el diputado, a finales del año pasado, solicitó una reunión con los ministros de Vivienda, y el Ministerio de Obras Públicas para tocar estos temas de interés, pero aún no se han concretado reuniones.

Con respecto a las promotoras que construyen y luego se declaran en quiebra, Samaniego indicó que “en esta situación el caso pasa a la esfera civil, pero lo importante del proyecto de ley es evitar estas irregularidades y que el ciudadano sea el primero en denunciar e informarse bien. La iniciativa, también busca que la información sea pública y se divulgue la lista de las promotoras que cumplen con todos los requisitos. Hay que ponerles freno a las malas prácticas”.