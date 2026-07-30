Política

Proponen ley para garantizar derechos de usuarios del transporte público y taxis

Proponen ley para garantizar derechos de usuarios del transporte público y taxis
ML | La presidenta de la Asamblea Nacional (AN) Shirley Castañedas.
Redacción Web
30 de julio de 2026

La presidenta de la Asamblea Nacional (AN) Shirley Castañedas presentó ante el pleno un anteproyecto de ley que busca establecer los derechos de los usuarios del transporte público y selectivo, así como obligaciones para los prestadores del servicio y el Estado.

Según la proponente, la iniciativa surge ante problemas como la falta de unidades, los tiempos de espera y los retrasos que enfrentan los usuarios. Las disposiciones aplicarían al Metro de Panamá, el sistema MetroBus, los buses colegiales y el servicio de taxis.

El anteproyecto, denominado “Derechos de los Usuarios del Transporte Público y Selectivo”, plantea que los pasajeros tengan derecho a un servicio eficiente, continuo, seguro, accesible y con trato digno.

También establece deberes y obligaciones para los operadores del transporte y las autoridades, además de mecanismos para presentar quejas y reclamos y un régimen de sanciones.

Entre los derechos planteados están el acceso a un servicio frecuente y seguro, el pago de tarifas justas y la posibilidad de presentar denuncias ante las autoridades correspondientes cuando se produzcan deficiencias en la prestación del servicio.

El anteproyecto también contempla disposiciones específicas para mujeres embarazadas, personas con discapacidad y adultos mayores, quienes tendrían prioridad para ocupar los asientos destinados a estos grupos.

De acuerdo con Castañedas, uno de los problemas actuales es que algunos usuarios desconocen ante qué entidad deben presentar sus reclamos o que las denuncias no reciben una respuesta oportuna. Por ello, la propuesta incorpora mecanismos para el seguimiento y atención de quejas.

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