Proponen ley para garantizar derechos de usuarios del transporte público y taxis

La presidenta de la Asamblea Nacional (AN) Shirley Castañedas presentó ante el pleno un anteproyecto de ley que busca establecer los derechos de los usuarios del transporte público y selectivo, así como obligaciones para los prestadores del servicio y el Estado.

Según la proponente, la iniciativa surge ante problemas como la falta de unidades, los tiempos de espera y los retrasos que enfrentan los usuarios. Las disposiciones aplicarían al Metro de Panamá, el sistema MetroBus, los buses colegiales y el servicio de taxis.

El anteproyecto, denominado “Derechos de los Usuarios del Transporte Público y Selectivo”, plantea que los pasajeros tengan derecho a un servicio eficiente, continuo, seguro, accesible y con trato digno.

También establece deberes y obligaciones para los operadores del transporte y las autoridades, además de mecanismos para presentar quejas y reclamos y un régimen de sanciones.

Entre los derechos planteados están el acceso a un servicio frecuente y seguro, el pago de tarifas justas y la posibilidad de presentar denuncias ante las autoridades correspondientes cuando se produzcan deficiencias en la prestación del servicio.

El anteproyecto también contempla disposiciones específicas para mujeres embarazadas, personas con discapacidad y adultos mayores, quienes tendrían prioridad para ocupar los asientos destinados a estos grupos.

De acuerdo con Castañedas, uno de los problemas actuales es que algunos usuarios desconocen ante qué entidad deben presentar sus reclamos o que las denuncias no reciben una respuesta oportuna. Por ello, la propuesta incorpora mecanismos para el seguimiento y atención de quejas.