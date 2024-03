ml | “Cuando se diseñó el esquema del Tribunal Electoral, el propósito era que la entidad en materia electoral tuviera competencia privativa, es decir que no se pudiera hacer exactamente lo que ahora se está haciendo, recurrir a la CSJ, que sin duda está sujeta a presiones. Cuando uno ve esto suceder cerca de unas elecciones debe preocuparse”, manifestó el abogado Eloy Alfaro de Alba, miembro del PRD.

ml | “La designación de Mulino se adecua con lo que dice la Constitución aunque no haya ido a primarias. Quinquenio tras quinquenio el candidato principal designa unilateralmente al suplente, y no me parece que debiera ser la excepción en un caso inédito como el que hemos vivido en las elecciones”, expresó el candidato a diputado Ernesto Cedeño, quien apoya la campaña de Ricardo Lombana.