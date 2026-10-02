Política

Reforma Electoral obliga al PRD a reunir a su dirigencia

El PRD reunió a sus líderes para abordar las diferencias por cambios a los artículos 100 y 101 de las reformas al Código Electoral, mientras, el Tribunal Electoral hizo un llamado a la prudencia ante la discusión de estas reformas

Reforma Electoral obliga al PRD a reunir a su dirigencia
ML | Miembros del del Comité Ejecutivo Nacional (CEN).
Reforma Electoral obliga al PRD a reunir a su dirigencia
ML | Los magistrados Luis Guerra y Narciso Arellano.
Redacción
02 de octubre de 2026

Luego de protagonizar una serie de altercados con respecto a los cambios introducidos en las reformas al Código Electoral, el Partido Revolucionario Democrático (PRD) convocó a reunión a los miembros del Consejo Directivo Nacional (CDN) y del Comité Ejecutivo Nacional (CEN).

Previo a la a sesión, la secretaria del colectivo Balbina Herrera, aseguró que dentro del colectivo no existe división, sino posiciones encontradas. “Más que división hay posiciones. Panamá tiene que volver a discutir”.

“Lo que está haciendo Balbina (Herrera) es lo correcto, es defender la institucionalidad del partido. Lo incorrecto es lo que ha hecho el presidente del partido, es burlar todos los mecanismos institucionales que existen”, indicó que el exsecretario general del partido, Pedro Miguel González.

En tanto, el presidente del PRD Benicio Robinson sostuvo que “los estatutos me obligan a velar por su unidad y no me quedaré callado mientras algunos utilizan los medios y las redes sociales para golpearlo”.

Durante la reunión se discutieron los artículos 100 y 101 introducidos en primer debate, en donde el primero plantearía cambios en las reglas relacionadas con la representación legal de los partidos, mientras que el artículo 101 impondría disposiciones sobre la conformación de las nóminas internas.

En la reunión participaron también José Luis Fábrega, Jesenka Marlowa, Raphael Buchanan, Raúl Pineda, Ricardo Torres, Julio Mendoza y Arquesio Arias. Al cerrar esta nota los miembros CDN permanecían reunidos.

Asimismo, se detalló que asistieron 19 de los 26 presidentes de área y los 2 presidentes de frentes sectoriales
También discutieron la jornada de inscripción masiva de adherentes programada para el domingo 11 de octubre
Tribunal Electoral: Cambios representan “retroceso”

ml | El Tribunal Electoral (TE) hizo un llamado enérgico a los diputados de la Asamblea Nacional para que prioricen el interés general y actúen con prudencia ante la discusión de las reformas al Código Electoral.

La institución advirtió que las modificaciones introducidas en primer debate por la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, tales como el aumento en los límites de donaciones privadas, la permisión de doble cargo para autoridades y la extensión de plazos para funcionarios, constituyen graves retrocesos para el sistema democrático.Ante este panorama, el organismo electoral rechazó categóricamente dichos cambios al considerar que ponen en peligro la equidad y transparencia.

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