$!Reformas: Adiós al residuo y nuevos topes financieros

Esta semana las expectativas están puestas en el inicio del debate del proyecto de Ley n.° 699 que propone reformas al Código Electoral entregado por el Tribunal Electoral a la Asamblea.

En la presentación del documento, el magistrado presidente Narciso Arellanos, explicó que la propuesta se fundamenta en cuatro ejes que buscan fortalecer el sistema democrático: equidad, transparencia, rendición de cuentas y justicia electoral. En primer lugar, la equidad busca reducir asimetrías y garantizar que la representación política dependa verdaderamente del voto ciudadano. Por su parte, la transparencia refuerza los controles sobre el financiamiento, los registros y el proceso electoral, facilitando la fiscalización pública.

Asimismo, la rendición de cuentas exige mayor responsabilidad a partidos, candidatos y funcionarios en el uso de fondos públicos y el cumplimiento normativo. En cuanto a la justicia electoral, esta optimiza la protección de los derechos políticos y establece sanciones efectivas ante faltas a la contienda.