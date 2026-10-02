Reformas elevarían el tope de los gastos

<span class="mln_uppercase_mln">ML |</span> La reforma al Código Electoral, contenida en el Proyecto de Ley 699, ha generado cuestionamientos por los cambios introducidos. Entre los cambios más significativos está el incremento en 30% del tope de financiamiento privado para las campañas presidenciales, diputados y alcaldes. <span class="mln_uppercase_mln">La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, cuestionó estos cambios y advirtió sobre sus posibles efectos en la fiscalización. </span><span class="mln_uppercase_mln">La diputada Janine Prado señaló: 'proponemos bajarlos a la mitad, 0.5%'. Por su parte, Ernesto Cedeño afirmó que 'todas las bancas debieran analizar con mesura y sensatez todo ese paquete'. </span><span class="mln_uppercase_mln">La discusión del proyecto en segundo debate permanece pausada en el Pleno de la Asamblea, a la espera de la presencia de los tres magistrados del Tribunal Electoral.</span>