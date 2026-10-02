Reformas elevarían el tope de los gastos

ML | La reforma al Código Electoral, contenida en el Proyecto de Ley 699, ha generado cuestionamientos por los cambios introducidos. Entre los cambios más significativos está el incremento en 30% del tope de financiamiento privado para las campañas presidenciales, diputados y alcaldes.

La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, cuestionó estos cambios y advirtió sobre sus posibles efectos en la fiscalización.

La diputada Janine Prado señaló: “proponemos bajarlos a la mitad, 0.5%”. Por su parte, Ernesto Cedeño afirmó que “todas las bancas debieran analizar con mesura y sensatez todo ese paquete”.

La discusión del proyecto en segundo debate permanece pausada en el Pleno de la Asamblea, a la espera de la presencia de los tres magistrados del Tribunal Electoral.