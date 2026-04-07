Política

Siete candidatos a defensor del pueblo pasan al pleno de la Asamblea

Durante la sesión de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, solo siete de los 33 candidatos a defensor del pueblo fueron considerados para ser remitidos al pleno de la Asamblea Nacional

Siete candidatos a defensor del pueblo pasan al pleno de la Asamblea
Cortesía | Diputados durante la votación en la Comisión de Gobierno y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional.
Siete candidatos a defensor del pueblo pasan al pleno de la Asamblea
Siete candidatos a defensor del pueblo pasan al pleno de la Asamblea
ML | Eduardo Leblanc.
Siete candidatos a defensor del pueblo pasan al pleno de la Asamblea
ML | Ángela Russo.
Amilkar Rodriguez
07 de abril de 2026

La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional (AN) aprobó a siete de los 33 candidatos postulados al cargo de defensor del pueblo para consideración del pleno.

En este sentido, el diputado y presidente de la comisión, Luis Eduardo Camacho, expresó que procederá a realizar el informe de minoría para luego ser enviado, junto con el informe de mayoría, al pleno del órgano legislativo.

Perfil profesional de los candidatos

Un grupo diverso de profesionales del derecho, la academia y la gestión pública conforma la lista de candidatos a Defensor del Pueblo.

Entre los aspirantes destaca Joel Alexis De León Quintero, abogado con experiencia en el sector público y con antecedentes de participación en procesos de selección dentro del Ministerio Público.

Por su parte, Rodrigo Alberto García Rodríguez, licenciado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad de Panamá (1999), complementa su formación con estudios de postgrado en Métodos Alternos de Solución de Conflictos Sociales en la Universidad Especializada de las Américas.

La terna también incluye a Joyce Araujo Lasso, licenciada en Derecho y Ciencias Políticas con una maestría en Derecho Internacional.

En el campo académico y diplomático resalta Venicia Chang Monterrey, doctora en Derechos Humanos y ex vicepresidenta del Colegio Nacional de Diplomáticos de Carrera (2023-2025).

Asimismo, está Meiky Luz Quintero Hernández, abogada con experiencia en asesoría legal y labor docente en la Universidad ULACIT

Cierra la lista Alexander Rojas Figueroa, quien cuenta con una década de experiencia en normativas relacionadas con los derechos de las personas con discapacidad, un campo clave dentro de la agenda de derechos humanos contemporánea.

07
Candidatos a defensor del pueblo serán remitidos al pleno de la AN.
Eduardo Leblanc y Ángela Russo no pasaron el filtro

ml | El actual defensor del pueblo, Eduardo Leblanc González, no logró ser remitido por la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional para el pleno legislativo, luego de que obtuviera 4 votos a favor y 5 abstenciones, cifra que no fue suficiente para ser considerado.

Otras de las grandes favoritas que no logró pasar fue la ex magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Angela Russo, quien solo obtuvo los votos de Shirley Castañeda, Luis Eduardo Camacho, Didiano Pinilla y el diputado Jairo Bolota.

Tags:
Asamblea Nacional
|
Defensor del Pueblo
|
aspirantes a defensor del pueblo
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR