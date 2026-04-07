Siete candidatos a defensor del pueblo pasan al pleno de la Asamblea

La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional (AN) aprobó a siete de los 33 candidatos postulados al cargo de defensor del pueblo para consideración del pleno.

En este sentido, el diputado y presidente de la comisión, Luis Eduardo Camacho, expresó que procederá a realizar el informe de minoría para luego ser enviado, junto con el informe de mayoría, al pleno del órgano legislativo.

Perfil profesional de los candidatos

Un grupo diverso de profesionales del derecho, la academia y la gestión pública conforma la lista de candidatos a Defensor del Pueblo.

Entre los aspirantes destaca Joel Alexis De León Quintero, abogado con experiencia en el sector público y con antecedentes de participación en procesos de selección dentro del Ministerio Público.

Por su parte, Rodrigo Alberto García Rodríguez, licenciado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad de Panamá (1999), complementa su formación con estudios de postgrado en Métodos Alternos de Solución de Conflictos Sociales en la Universidad Especializada de las Américas.

La terna también incluye a Joyce Araujo Lasso, licenciada en Derecho y Ciencias Políticas con una maestría en Derecho Internacional.

En el campo académico y diplomático resalta Venicia Chang Monterrey, doctora en Derechos Humanos y ex vicepresidenta del Colegio Nacional de Diplomáticos de Carrera (2023-2025).

Asimismo, está Meiky Luz Quintero Hernández, abogada con experiencia en asesoría legal y labor docente en la Universidad ULACIT

Cierra la lista Alexander Rojas Figueroa, quien cuenta con una década de experiencia en normativas relacionadas con los derechos de las personas con discapacidad, un campo clave dentro de la agenda de derechos humanos contemporánea.