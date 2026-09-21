Política

Suman una veintena de nuevas fuerzas políticas rumbo a 2029

Cinco partidos están en formación, 10 grupos esperan el aval para iniciar la recolección de firmas y cuatro movimientos han expresado su intención de iniciar el proceso, para un total de 19 nuevas fuerzas políticas para las próximas elecciones

Suman una veintena de nuevas fuerzas políticas rumbo a 2029
Ml | Una persona ejerce su derecho al voto.
Suman una veintena de nuevas fuerzas políticas rumbo a 2029
Thaylin Jiménez
21 de septiembre de 2026

El mapa político panameño podría sumar nuevas organizaciones de cara a las elecciones generales de 2029. Actualmente, el Tribunal Electoral registra cinco partidos políticos en formación y 10 grupos de ciudadanos solicitando constituirse como partidos políticos en formación.

Entre los partidos políticos en formación figuran el Partido Nacional Humanitario (PNH), Grupo Acción Ciudadana Independiente (ACI), Movimiento Radix, Partido Transformación Nacional (TN) y Partido Auténtico Nacional (PANA).

Mientras que en el grupo de ciudadanos que solicitan constituirse como partido político en formación aparecen Proyecto Panamá (PROPAN), Partido Reconstrucción Ciudadana (PRC), Proyecto Ciudadano Nuevo Horizonte, Partido Visión Democrática (PVD), Unidos para la Nueva Era (UNE), Compromiso Renovación con Ética y Oportunidades (CREO), Nuevas Ideas Visión Independiente Revolucionario Auténtico (NIVIRA), Movimiento Panamá Renace (MOPARE), Fuerza Renovadora y Fuerza Ciudadana.

La subsecretaria general de Partidos Políticos, Elizabeth de Puy, explicó que para ser considerado partido en formación se debe presentar un memorial, un mínimo de 500 firmas de iniciadores, con un porcentaje correspondiente por provincias y comarcas, además de los estatutos, logo, símbolos y otros documentos.

Estos requisitos son revisados por el Tribunal Electoral y, una vez aprobados, se emite una resolución que permite iniciar oficialmente la recolección de las rúbricas necesarias para continuar con el proceso de formación.

Actualmente se requieren 45,503 firmas para alcanzar el estatus de partido político legalmente constituido
Si desean participar en los comicios de 2029, tienen hasta el 31 de diciembre de 2027 para lograr las rúbricas
Más grupos podrían sumarse

ml | Además de los colectivos que ya aparecen en los registros del Tribunal Electoral, otros movimientos han expresado públicamente su intención de constituirse en partidos políticos.

Entre ellos se encuentra Vamos, agrupación que surgió de la plataforma independiente que logró llevar diputados a la Asamblea Nacional en las elecciones de 2024. También han manifestado su interés en conformar una estructura partidaria el Movimiento Sembrando Ideas y el Partido Político Fuerza Ciudadana.

A este grupo se suma el vicealcalde Roberto Ruiz, quien también ha señalado su intención de impulsar la conformación de un partido político.

Sin embargo, estos movimientos se encuentran en una etapa previa al proceso formal.

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