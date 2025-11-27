$!Taiwán propone a diputados establecer oficina comercial

Durante la gira que realizan ocho diputados panameños a Taiwán, Susan Hu, encargada de la Oficina de Administración de Comercio Internacional del Ministerio de Economía de Taiwán, expresó el interés de establecer una oficina comercial en Panamá. La información fue suministrada por el diputado de la bancada Seguimos, Betserai Richards.

“Tomando en cuenta que un alto porcentaje de las exportaciones de productos panameños como el camarón y el café van hacia este país, es contradictorio que actualmente nuestros empresarios tengan que ir a Colombia a conversar para poder exportar”, expresó el diputado Richards a través de las redes sociales.

Según datos aportados, el intercambio comercial entre ambos países detalla que se exportó de Taiwán a Panamá $65.5 millones en productos (2023); mientras que de Panamá a Taiwán se enviaron $102 millones en productos.

El diputado aclaró que es a la Cancillería panameña a la que le corresponde gestionar o no esta posibilidad.

En su segundo día de actividades en la isla asiática, los diputados visitaron la Plaza de la Libertad, se reunieron con representantes de la Administración de Comercio Internacional del Ministerio de Economía, y fueron recibidos por el presidente de la Asamblea, Han Kuo-yu. Con él, “intercambiaron opiniones sobre la importancia de impulsar políticas públicas que transparenten la gestión de nuestros países y fortalecer la democracia”, manifestó el diputado.