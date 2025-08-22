TE autoriza al panameñismo realizar Convención Extraordinaria

El Tribunal Electoral (TE) resolvió revocar en todas sus partes la Resolución 13-2025, emitida el 13 de junio por el Juzgado Segundo Administrativo Electoral, y dio luz verde a la Convención Extraordinaria del Partido Panameñista (PP).

La decisión, contenida en la sentencia 6-2025-JAE, establece que se mantiene en firme la Resolución 001-2025 del 7 de enero, así como la Resolución No. 2 del 13 de febrero, relacionadas con el proceso interno del partido. Este documento fue firmado por los os tres magistrados del TE: Luis Guerra, Narciso Arellano y Alfredo Juncá.

Distintos miembros del colectivo político han reaccionado a la decisión, incluyendo a su actual presidente, José Isabel Blandón.

“El Tribunal Electoral ha revocado la decisión de primera instancia de un juzgado electoral y ha reconocido como válida la resolución que aprobamos en el Directorio Nacional para convocar a una Convención Extraordinaria para el pasado 10 de mayo de este año. Como esa fecha ya pasó, el Tribunal ha señalado que el Comité Nacional de Elecciones podrá aprobar un nuevo calendario para dicha Convención en coordinación con Organización Electoral del TE”, manifestó Blandón.

Agregó que “corresponde ahora definir la hoja de ruta en cumplimiento del fallo”.

Por su parte, Mireya Montemayor, Secretaria Nacional de la Mujer del partido, expresó que “la Convención Nacional es el primer paso hacia un nuevo ciclo de esperanza. La decisión adoptada hoy por el Tribunal Electoral, permitiendo al Partido Panameñista celebrar su Convención, representa un acto de profundo valor democrático”.

Luis Carlos Cleghorn, miembro del panameñismo, celebró la decisión. “TE falla a favor de una Convención Extraordinaria en el partido. Ahora es más que voluntad”.