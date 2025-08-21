$!TE defiende recolección de firmas para constituyente

El primer vicepresidente del Tribunal Electoral, Luis Alfonso Guerra, defendió ayer la decisión de la institución de iniciar el proceso de recolección de firmas para una Asamblea Constituyente.

El magistrado respondió a las críticas de Miguel Antonio Bernal, coordinador de la Secretaría Presidencial para la Reorganización del Estado y Asuntos Constitucionales, quien se pronunció en la red social X.

“Nuestro plan cumple con lo que dice la ley. Es lo único que puedo señalar. Si en nuestra constitución se establecen tres mecanismos de recolección de firmas para una constituyente, nosotros, como entes encargados del Tribunal Electoral, no podemos negarle el derecho que tienen los ciudadanos”, expresó Guerra.

El pasado 18 de agosto, la Dirección Nacional de Organización Electoral del TE autorizó al grupo “Movimiento los Seiscientos mil” a iniciar este proceso.

Guerra reiteró que ante las aseveraciones de otras personas, “nosotros respondemos con trabajo permanente a la ciudadanía de este país”.