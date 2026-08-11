Tensión por recorte a juntas comunales

ML | Luego de que se anunciara un recorte al presupuesto de las juntas comunales del distrito de San Miguelito, debido a la situación financiera del municipio, continúan las diferencias entre la alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, y los representantes de corregimiento.

El representante de Rufina Alfaro, Iván Cheribín, indicó que desde 2024 se vienen revisando propuestas para reducir el gasto. Sin embargo, según lo acordado, señaló que las partidas de las juntas comunales quedarían fuera de cualquier medida de contención del gasto.

Cheribín aclaró que, hasta ayer, la alcaldesa no había formalizado la propuesta de recorte presupuestario. Además, advirtió que la medida podría tener un posible vicio de ilegalidad, al considerar que cualquier modificación al presupuesto debe ser sometida a la aprobación del Consejo Municipal.

El Consejo Municipal instaló la Comisión de Hacienda y se mantiene a la espera de la propuesta de la alcaldesa para su análisis.