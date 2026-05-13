Tercer día de debate del proyecto sobre requisitos de sustancia económica

Y.Ortiz | Hoy se cumple el tercer día de comparecencias para la discusión del Proyecto de Ley 641, en materia de impuesto sobre la renta, que establece requisitos de sustancia económica para determinadas rentas pasivas de fuente extranjera y dicta otras disposiciones, en la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional.

Ayer se presentaron representantes de la Asociación Panameña de Derecho Marítimo (APADEMAR), el Colegio Nacional de Abogados, la Cámara de Sedes de Empresas Multinacionales (CASEM), la Asociación Panameña de Abogados Internacionales y la Asociación de Contadores y Auditores Gremialistas, quienes expusieron sus propuestas de modificaciones al proyecto impulsado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El presidente de esta comisión, el diputado Eduardo Gaitán, afirmó que son bien recibidas las sugerencias realizadas por los diversos sectores y destacó que es muy necesario que Panamá implemente un proyecto de ley de sustancia económica.