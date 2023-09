Torrijos explica en el Metro Podcast qué lo motivó a volver a correr como presidente

El exmandatario Martín Torrijos reveló las razones que lo llevaron a correr por una nueva candidatura presidencial, en entrevista en el Metro Podcast.

Torrijos, que busca un segundo mandato presidencial, ahora desde la plataforma del Partido Popular, indicó que su principal motivación es tratar de buscar soluciones a los problemas que actualmente mantienen a los panameños “desesperados”.

“Mi motivación es la situación del país. Después de recorrer el país y ver la situación que están viviendo muchos panameños, una situación de desesperanza, frustración, de temor, y tratar de buscar una alternativa para la solución de estos problemas lo único que no era viable era quedarse sin hacer nada”, expresó Torrijos.

Resaltó que “por eso decidí que dada la experiencia, la voluntad y conocimiento del país, que no me podía quedar en casa y le pedí un permiso a mi familia para dedicarme mis próximos años a tratar de buscar una alternativa que le devuelva esperanza y trate de solucionar muchos problemas que tiene desesperados a muchos panameños y que hay que buscar una pronta solución”.

“Yo tenía la parte personal bastante definida, relativamente cómodo, pero en la parte de la conciencia ciudadana te obliga a repensar muchas veces que ya a mis 60 años a final de cuenta quería estar tranquilo con mi conciencia en este momento crítico que vive el país, yo actué de acuerdo a lo que yo creí mi contribución a este momento de la vida nacional”, comentó el político.

¿Se puede recuperar la confianza del electorado?

El candidato presidencial señaló que “dentro del desgaste que ha tenido la vida política del país la vida democrática todos tenemos un grado de culpa y me incluyo, pero yo siento que el momento ha estado para una definición: o rescatamos el país y volvemos asentar confianza que no hay o simplemente dejamos que nos sobrepase este sentimiento de dolor y resentimiento que tienen los electores”.

Torrijos confía en que la confianza de los panameños se puede recuperar. “Pienso que podemos, actuando con convicción y conciencia, teniendo los conocimientos no para engañar, sino parar tratar de enderezar, así podríamos recuperar esa confianza y el camino del país que le falta un proyecto común”.

“Hoy día las personas no creen en partidos, las personas creen en quien tiene la capacidad, la convicción de lograr una transformación real, y no para el futuro, las personas quieren que a partir de hoy, no todo tiene solución mágica, pero que a partir de hoy comiencen a mejorar las cosas, y eso sin duda es un tema de entender el momento”, dijo el político.

“Imposible que podamos mantener los medicamentos más caros de un montón de países de la región...no hay justificación para que tengamos medicamentos caros”, agregó.

Este capítulo del Metro Podcast con Martín Torrijos está disponible en Youtube https://shorturl.at/bkGNO y en Spotify https://shorturl.at/hkwS9