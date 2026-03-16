Torrijos hará oficial la inscripción de su partido

El expresidente Martín Torrijos anunció que esta semana formalizará el inicio del proceso de inscripción de su nuevo partido político, con el que espera participar en las elecciones presidenciales de 2029. “Vamos a hacer el anuncio del inicio y luego seguiremos construyendo la organización a nivel nacional”, expresó el exgobernante durante una actividad en el distrito de San Miguelito.

En febrero del año pasado, Torrijos, quien ha explicado en reiteradas ocasiones la necesidad de renovar a los partidos políticos existentes para que estén más acordes a la realidad nacional, explicó que “se está trabajando en la organización del nuevo colectivo”. El también excandidato presidencial en las pasadas elecciones renunció al Partido Revolucionario Democrático (PRD) en enero del 2024.

El político manifestó la visión de su partido político. “Es un proyecto de una organización política que esté pendiente de las necesidades de las familias, que se preocupe no solo por los problemas macros del país, sino también por las necesidades reales de los panameños, como canasta básica, transporte, entre otras”.