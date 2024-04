Torrijos pide acelerar recurso interpuesto contra candidatura de Mulino

El candidato presidencial por el Partido Popular (PP) Martín Torrijos solicitó a las autoridades acelerar la decisión en torno al recurso de inconstitucionalidad presentado contra la candidatura de José Raúl Mulino.

“Estamos a solo cinco semanas y todo esto no es normal. Les digo con toda sinceridad, el hecho de que aún no sepamos cómo va a estar conformada la papeleta electoral presidencial realmente no tiene justificación”, dijo Torrijos.

En ese sentido hizo un llamado al Tribunal Electoral y el Órgano Judicial para que “resuelvan de una vez por todas los recursos pendientes y que se pronuncien definitivamente con la urgencia que estas circunstancias ameritan”.