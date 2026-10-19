Tribunal Electoral actualiza acceso a su plataforma de atención virtual

El Tribunal Electoral informó sobre la actualización de la dirección web de su plataforma de atención virtual Tribunal Contigo, con el objetivo de ofrecer a los ciudadanos un servicio más ágil, seguro y eficiente.

La institución indicó que los usuarios pueden ingresar a https://tribunalcontigo.te.gob.pa/ para realizar trámites en línea e interactuar con funcionarios mediante videollamadas, sin necesidad de acudir presencialmente a sus oficinas.

Entre los servicios disponibles están la atención personalizada del Centro de Atención al Usuario (CAU), la solicitud de certificaciones y consultas del Registro Civil, incluidas actas de nacimiento, matrimonio y defunción.

Además, los ciudadanos pueden gestionar el cambio de residencia electoral y realizar trámites relacionados con la inscripción o renuncia a partidos políticos.