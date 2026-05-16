Tribunal Electoral optimiza la supervisión del financiamiento político para comicios de 2029

Con el objetivo de garantizar la transparencia de los recursos y afianzar la confianza ciudadana, la Dirección de Fiscalización del Financiamiento Político (DIFFPOL) del Tribunal Electoral implementó una profunda reingeniería institucional. Esta reestructuración busca fortalecer la fiscalización de los ingresos y gastos, tanto de fondos públicos como privados, de los partidos políticos, funcionarios electos, candidatos y precandidatos.

El corazón de esta modernización es el nuevo Sistema de Registro de Ingresos y Gastos, el cual inició como un plan piloto en 2025 y operará con datos abiertos (open data) para permitir el acceso público. Según detalló Marta González, directora de la DIFFPOL, este modelo propiciará una auditoría integral y digitalizada. “El nuevo sistema agilizará los procesos y los hará más amigables para la ciudadanía”, reveló la funcionaria, destacando que la plataforma incluirá desde recibos de donación en línea hasta un chatbot de respuestas automatizadas.

De cara a los comicios generales de 2029, la herramienta digital estará vinculada mediante web services con diversas entidades públicas para cruzar información en tiempo real. Esto permitirá que los usuarios reciban alertas automáticas sobre donantes no elegibles y topes de campaña según el cargo, ayudándoles a evitar sanciones. Además, los recibos de donación incluirán una declaración jurada del aportante que certifique que sus fondos cumplen con la ley.

Sobre esta innovación tecnológica, el subdirector de la DIFFPOL, Ramón Tejada, destacó el valor preventivo que tendrá la plataforma para todos los actores del proceso electoral. Al respecto, el funcionario señaló la importancia de que, “al ingresar la información al sistema, los candidatos reciban las alertas sobre prohibiciones contenidas en el Código Electoral”.

Finalmente, las autoridades informaron que este esfuerzo de fiscalización trasciende las fronteras panameñas gracias a la cooperación estratégica con organizaciones de la sociedad civil. Actualmente, la DIFFPOL mantiene una alianza clave con Transparencia Internacional y planea sumar en el futuro a otros organismos internacionales con experiencia en la materia, con el fin de blindar los procesos electorales y garantizar el ingreso de dinero limpio a la política.