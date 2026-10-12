Tribunal Electoral suspende términos de procesos hasta el 16 de octubre por el sismo

El Tribunal Electoral (TE) informó que suspendió los procesos y gestiones administrativas, electorales y jurisdiccionales en todo el país desde este lunes 12 hasta el viernes 16 de octubre, debido al sismo del pasado viernes y sus réplicas.

La medida incluye las dependencias de la institución, los juzgados administrativos electorales, los juzgados penales electorales y las secretarías jurisdiccionales, según informó el TE.

Se detalló que las audiencias, actos públicos y demás diligencias previstas durante el período de suspensión serán reprogramadas por las respectivas dependencias una vez se reanuden las labores con normalidad.

El Tribunal Electoral indicó que las nuevas fechas serán comunicadas a los interesados conforme a las disposiciones legales aplicables. La suspensión está sustentada en el Decreto 13 del 12 de octubre de 2026.