UNE: la nueva propuesta de Martín Torrijos

Este domingo, 17 de mayo, el expresidente Martín Torrijos lanzó su partido político llamado Unidos para la Nueva Era (UNE), una nueva iniciativa con la que busca reorganizar su presencia en el escenario partidario panameño.

“Con la UNE nos prepararemos para ganar las elecciones de 2029 y cumplirle a este país”, expresó Torrijos.

El político agregó que estará agradecido con la juventud que le respalda, y aseguró que defenderá siempre a Panamá.

El proyecto del exmandatario cuenta con el respaldo de diversas figuras de la política, como el exvicepresidente Samuel Lewis Navarro y la exministra de Salud Rosario Turner, quienes expresaron su apoyo a la propuesta, destacando la necesidad de una alternativa política con experiencia en la gestión pública.

El lanzamiento se realizó en el Centro de Convenciones Megapolis.