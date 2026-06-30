Vamos designa a Jorge González como jefe de bancada y a Miguel Ángel Campos como subjefe

La coalición independiente Vamos anunció este martes, 30 de junio, la designación del diputado Jorge Alberto González, del circuito 8-5, como nuevo jefe de bancada, mientras que el diputado Miguel Ángel Campos Lima, del circuito 9-1, asumirá la subjefatura.

La decisión fue dada a conocer esta tarde mediante un comunicado oficial.

En el comunicado, la bancada Vamos expresó su respaldo a ambos diputados y manifestó: “Agradecemos su disposición para asumir esta responsabilidad y confiamos en que su liderazgo fortalecerá el trabajo legislativo en beneficio de Panamá”.