$!Vamos expulsa a representante ante la falta de transparencia

La Coalición Vamos enfrenta un nuevo capítulo con la separación de uno de sus miembros. Ayer, la organización independiente anunció que acordó desvincular de la agrupación a la representante Raquel Murillo, electa por el corregimiento de Juan Demóstenes Arosemena, distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste. De acuerdo con el presidente de la Junta Directiva de la coalición, Juan Diego Vásquez, “la representante incurrió en varios actos que consideramos contrarios a los valores a los cuales se comprometió cuando aceptó ser parte de Vamos”.

Destacó además que “pese a ello, buscamos una conversación con ella para ayudarla y encontrar espacios de mejora en la atención a la comunidad. No obstante, la representante optó por ignorar los llamados y, en ocasiones, confrontar de forma inexcusable a los miembros de la comunidad que representa”.

Por su parte, Murillo, al ser consultada sobre esta situación, se limitó a decir: “Yo me he distanciado, pero de la desvinculación no tenía conocimiento. Si lo hicieron, ellos sabrán por qué”.

La diputada de Vamos, Janine Prado, manifestó que “la decisión busca preservar la coherencia, la transparencia y el trabajo en equipo que caracterizan a este proyecto”.

A esta crisis se suman diversos enfrentamientos y diferencias internas que se han registrado en la coalición durante los últimos meses.

Renuncias y sanciones

En marzo de este año se produjo un fuerte intercambio de palabras y tensiones entre diputados de la bancada Vamos durante una reunión a puerta cerrada en la Asamblea Nacional.

Los diputados Betserai Richards y Walkiria Chandler fueron suspendidos de su participación en las reuniones oficiales de la bancada tras el incidente registrado entre ambos en el Órgano Legislativo.

El 2 de junio, Richards, del circuito 8-6, anunció su decisión de desvincularse de la bancada Vamos y continuar como independiente. Posteriormente, el 16 de junio, informó que se unía a los diputados de MOCA.

Durante el mismo mes, el diputado Manuel Cheng también anunció su salida de la coalición para integrarse a la bancada mixta.