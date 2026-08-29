Vásquez: Vamos inicia desde hoy la búsqueda de firmas para convertirse en partido

Tras recibir la aprobación de la coalición Vamos, en asamblea general, para convertirse en partido político, Juan Diego Vásquez anunció que la agrupación comenzará desde hoy la búsqueda de firmas para formalizar el colectivo ante el Tribunal Electoral.

“Hoy mismo vamos a salir a buscar esas firmas para que usted sea fundador, para que usted sea parte de un equipo de personas que quiere hacer las cosas bien”, afirmó Vásquez en sus primeras declaraciones después de que el 97% de los miembros de Vamos respaldara la transformación del movimiento en partido político.

El dirigente aseguró que la decisión responde también a lo que calificó como amenazas de los políticos tradicionales. “Frente a las amenazas que los políticos de siempre, los políticos que nos han robado y hecho daño al equipo de personas independientes que conforman la coalición Vamos, no tenemos miedo en decirle al país que vamos a seguir trabajando en política”, manifestó.

“Queremos que todos los panameños que creen en una forma distinta de hacer política puedan formar parte”, dijo.

Sobre la hoja de ruta del nuevo partido, Vásquez señaló que estará basada en la escucha ciudadana y en el trabajo directo en las comunidades. “Nosotros trabajamos desde las comunidades, para las comunidades, con las comunidades y ese es el llamado que hemos tenido desde el primer momento”, afirmó.

Vásquez aseguró que Vamos ya cuenta con un número de organizadores superior al mínimo requerido por el Tribunal Electoral y que el objetivo es continuar ampliando esa base.