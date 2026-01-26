Willie Bermúdez renuncia al Partido Panameñista

El exrepresentante de Don Bosco y excandidato a la Alcaldía de Panamá, Willie Bermúdez, renunció al Partido Panameñista.

“Después de una reflexión profunda, hoy tomo una decisión serena y consciente: presento formalmente mi renuncia al Partido Panameñista”, escribió el empresario en sus redes sociales.

En la nota adjunta, manifestó: “Mi compromiso ha sido y seguirá siendo con la causa, no con una estructura. Y en esta etapa de mi vida, si voy a tomar partido, será por lo que es correcto. Del lado de Panamá. Del lado de su gente. Mi gente”.

Guillermo “Willie” Bermúdez fue candidato a la Alcaldía de Panamá por la alianza de los partidos Cambio Democrático y Panameñista en 2024; además, es empresario del sector de la construcción y fue representante del corregimiento de Don Bosco durante el periodo 2019-2024.