Yanibel Ábrego no reconoce a Ana Giselle Rosas como ganadora y denuncia fraude

La secretaria general de Cambio Democrático (CD) Yanibel Ábrego denunció irregularidades en las actas de las elecciones internas que se llevaron a cabo hace cinco días. Además, reveló que no reconoce la victoria de Ana Giselle Rosas como secretaria de la Mujer sobre su candidata Nadine González.

Al ser cuestionada sobre el reconocimiento de Rosas, Ábrego declaró que “nosotros ganamos esta elección y en los recesos que hicieron nos fabricaron las actas que no coinciden con nuestros originales que tenemos. El tema es que nosotros estábamos viendo el link que el Tribunal Electoral nos había mandado y no las estábamos cotejando con las actas rosadas porque no nos habían llegado el 100% de las actas rosadas hasta el día de ayer”.

“Cuando empezamos a verificar las actas rosadas con lo que el Sistema de Transmisión de Datos (TER) había subido ayer empezamos a ver que las actas no coinciden con el acta del TER”, afirmó en conferencia de prensa.

“Nos estaban fabricando las actas, el fraude”, dijo.

La secretaria general de CD reveló que se reunió con sus asesores legales, con quienes estudiará interponer recursos judiciales con el objetivo de garantizar el triunfo de su facción en las internas.

“El Tribunal Electoral es el llamado a mantener la paz en este país y si aquí no se respeta la voluntad popular va a haber problemas con la paz en este país, y ellos (TE) van a ser los responsables”, agregó el abogado Alberto Vallarino.