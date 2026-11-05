Casas para la gente

La construcción y reparación de miles de casas que fueron destruidas en su totalidad o parcialmente por el terremoto del pasado 9 de octubre es la principal prioridad de las tareas de reconstrucción. El proceso inició con un censo, seguido de un balance de los daños y el número de personas afectadas. No es tan rápido como se podría esperar, pero hay fechas para terminar antes del 30 de marzo del próximo año. Es la operación gubernamental más importante desde que la administración de José Raúl Mulino asumió el poder. Los damnificados esperan con ansias lo que será un nuevo hogar.