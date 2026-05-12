¿Cómo se combate la violencia criminal?

No se puede normalizar y aunque las causas del actual incremento de las muertes violentas están, en su gran mayoría, vinculadas al narcotráfico y rivalidades entre pandillas, se espera que las actividades de inteligencia, las operaciones policiales e intervención de la justicia desarticule a las bandas, atrapen a cabecillas, intervenga los dineros del ilícito y saque las armas ilegales de las calles. Cada vez más ciudadanos ven con simpatía el llamado “modelo Bukele” que destronó a las “maras” de la vida delincuencial en el Salvador. Estamos a tiempo.