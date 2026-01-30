Cuando el autoritarismo reemplaza a la política

La coalición Vamos sacudió la política tradicional; no hay duda de eso. Fue más allá del impacto que tuvo en 1994 el Movimiento Papa Egoró que lideró el cantautor y abogado Rubén Blades. Se llaman movimiento, pero operan como un partido político.

En más de una ocasión, sea por aprendizaje, falta de experiencia o lucha de egos, han confrontado a miembros de su propia organización con llamados a sanciones internas.

Los liderazgos políticos que proponen de cambio deben venir con sentido común y tolerancia. El todo o nada, en política, es como el agua y el aceite juntos.