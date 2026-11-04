¿Cuánto costará la reconstrucción?

Los cálculos más conservadores cifras en $500 millones el dinero que se necesitará para construir el tejido social y económico de las comunidades afectadas por el terremoto del pasado 9 de octubre.

Además de los comercios y pequeños emprendimientos, son 63,767 panameños afectados en diez provincias y la comarca Ngäbe Buglé. Hay 19, 865 viviendas afectadas de las cuales, 4,633 quedaron totalmente destruidas y en 113 albergues, viven temporalmente 3,356 compatriotas.

Es claro que los $100 millones destinados a las primeras tareas de reconstrucción no serán suficientes. En la medida que avance la construcción de las casas y la reparación del resto, habrá que destinar más fondos. La meta es normalizar todo, al 100% en cinco meses.