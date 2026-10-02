Cuba: El caso de Anna Bensi

Anna Bensi se declara cristiana y anticomunista. Ha revelado que no es política, pero desde hace más de un año se sumó a los miles de cubanos que con un celular en la mano han estado documentando la grave crisis económica y social que afecta a la isla y reclamando, como mucho otros, un cambio de régimen.

Fue acusada por un oficial de Ministerio del Interior por un supuesto agravio y un tribunal la quiere condenar a ella y a su madre a dos años de prisión. Ha reiterado que continuará diciendo lo que pasa en su país porque opinar, pedir libertad o visibilizar, no es un delito.