Punto de vista

Cuidado, cuidado con esas derivas

Cuidado, cuidado con esas derivas
James Aparicio
23 de julio de 2026

Una ley presentada por iniciativa ciudadana, que pretende convertir en un delito lo que el proponente llamó “transfuguismo político”, que ocurre cuando un político deja su organización para mudarse a otra. En Panamá se ha vuelto común en los cargos de elección popular. En vez de pensar en crear un mecanismo de represión y autoritarismo lo que se debe fortalecer es el poder ciudadano de la revocatoria de mandato y las reglas que los partidos establecen para postular candidatos bajo su bandera. Lo otro promueve una dictadura política, viola los derechos humanos, el Código Electoral, la Constitución Política y el libre albedrío.

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