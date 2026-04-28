¿De dónde salen tantas armas ilegales?

A pesar de los operativos que realizan las agencias de la ley y la Policía Nacional, junto con el programa “armas por comida”, el armamento que exhiben los delincuentes, en particular los “sicarios” al servicio de las pandillas, es impresionante. Las armas ilegales en manos del hampa incluyen pistolas, revólveres, subametralladoras, e inclusive, mini uzis y rifles de asalto de fabricación rusa AK-47. ¿Quién controla el mercado negro de esos “hierros” y sus municiones que inundan los barrios y le dan un enorme poder de fuego a las pandillas?