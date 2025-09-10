De las puntadas a la máquina de coser

Tres genios norteamericanos, inventores, innovadores y visionarios tuvieron la responsabilidad de transformar el mundo con la creación, patente y comercialización industrial de la máquina de coser. Walter Hunt, el ingeniero que la concretó y Elías Howe, su pionero, así como Isaac Merrit Singer, quien dio el golpe que se necesitaba la perfeccionar el modelo de Howe, adaptando un dispositivo con una aguja para coser de arriba hacia abajo y no de lado a lado, cambiaron el mundo. Y aunque el pionero inventor fue el francés Barthélemy Thimonnier en 1830, en Estados Unidos es donde todo cambió para siempre.