Punto de vista

Defendiendo a los jubilados

Defendiendo a los jubilados
James Aparicio
28 de julio de 2026

La Asamblea Nacional tiene la oportunidad única para proponer y gestionar un paquete de leyes que permitan blindar los beneficios que reciben los jubilados y pensionados en forma de descuentos y para sentar las bases jurídicas que permitan un acceso menos restrictivo a seguros de salud privados. Sigue siendo un error creer que el jubilado recibe un salario de jubilación. Se trata de un ahorro, que llega recortado. Una sociedad que no respeta a sus viejos y no los protege, está destinada al caos y al fracaso. Pobre gente que piensa lo contrario.

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