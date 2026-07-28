Defendiendo a los jubilados

La Asamblea Nacional tiene la oportunidad única para proponer y gestionar un paquete de leyes que permitan blindar los beneficios que reciben los jubilados y pensionados en forma de descuentos y para sentar las bases jurídicas que permitan un acceso menos restrictivo a seguros de salud privados. Sigue siendo un error creer que el jubilado recibe un salario de jubilación. Se trata de un ahorro, que llega recortado. Una sociedad que no respeta a sus viejos y no los protege, está destinada al caos y al fracaso. Pobre gente que piensa lo contrario.