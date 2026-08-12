Deficiencias quedaron al descubierto

El terremoto de Colombia y la onda expansiva que sacudió a Panamá revelaron que no estamos informados ni educados para responder al desastre natural de una forma oportuna y rápida. Ocurrió en los altos edificios de la ciudad capital, las residencias, escuelas y universidades.

La educación tiene que ser masiva y constante y no puede ser un chispazo temporal del Sinaproc o los bomberos. Muy pocos de los miles que viven o trabajan en edificios altos evacuaron a tiempo, no sabían dónde estaban las salidas de emergencia y todavía no conocen los protocolos si algo similar vuelve a ocurrir.