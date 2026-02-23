El año de la reforma educativa

La reforma o los cambios que necesita la educación pública y privada van con retraso. A finales de la década de los setenta, del siglo pasado, los intentos del régimen militar (conocido como gobierno revolucionario) fracasaron porque la política se impuso sobre las pretensiones de los gobernantes de la época.

Cada cinco años nos enfrentamos al incremento de los fracasos, el aumento de la deserción escolar e innumerables paros y huelgas y a un sistema administrativo que no funciona con eficiencia. Ya no se puede esperar más.