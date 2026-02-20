El caso del periodista José Rubén Zamora

La justicia de Guatemala liberó al periodista José Rubén Zamora (69 años) de la prisión a lo que le tenía sometido y dictó una medida cautelar de casa por cárcel. Propietario y director del desaparecido diario “elPeriódico”, fue encarcelado en 2023 y condenado por presunto blanqueo de capitales en 2024. Salió de la cárcel en 2025 por 8 meses, y encarcelado nuevamente. Su delito: denunciar la corrupción del sistema político, gubernamental y judicial guatemalteco. El propio presidente Bernardo Arévalo, a quien la justicia intentó impedir que llegara al poder, aseguró que el caso de Zamora es una “criminalización” por sus historias críticas y sobre la corrupción.