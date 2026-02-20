Punto de vista

El caso del periodista José Rubén Zamora

James Aparicio
20 de febrero de 2026

La justicia de Guatemala liberó al periodista José Rubén Zamora (69 años) de la prisión a lo que le tenía sometido y dictó una medida cautelar de casa por cárcel. Propietario y director del desaparecido diario “elPeriódico”, fue encarcelado en 2023 y condenado por presunto blanqueo de capitales en 2024. Salió de la cárcel en 2025 por 8 meses, y encarcelado nuevamente. Su delito: denunciar la corrupción del sistema político, gubernamental y judicial guatemalteco. El propio presidente Bernardo Arévalo, a quien la justicia intentó impedir que llegara al poder, aseguró que el caso de Zamora es una “criminalización” por sus historias críticas y sobre la corrupción.

