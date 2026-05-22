El conflicto comercial con Costa Rica

Las diferencias comerciales entre Panamá y Costa Rica tienen más de veinte años. El punto de partida fue la decisión de las autoridades del país vecino de vetar a varias empresas exportadoras de productos agrícolas procesados, alegando razones fitosanitarias.

Panamá respondió con las mismas medidas en lo que se conoce como “reciprocidad”. Los productores de ambos países están afectados y lo que debe resolverse con un diálogo y reglas claras para las partes, se encuentra en un empantanamiento. Costa Rica quiere, pero no da.