El día del maestro y de la prevención del SIDA

El día del maestro en Panamá coincide con el natalicio de Manuel José Hurtado. Esta fecha encaja también con el día de la prevención del SIDA.

Fue el 14 de noviembre de 1958 cuando mediante el decreto número 398 se oficializó la fecha.

Los educadores se debaten hoy entre los desafíos de la modernización, la tecnología y el debate político e ideológico de las dirigentes magisteriales, afectadas por la destitución de cientos de maestros y profesores que participaron en las huelgas de principios del año.

El educador panameño es un servidor de primera línea. Héroes del conocimiento que instruyen con dedicación, perseverancia, vocación y paciencia.