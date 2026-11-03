El día que Panamá se hizo nación

La independencia de España en 1821 fue el primer paso pero la verdadera emancipación se produjo el 3 de noviembre de 1903. Hace 123 se terminó con un vínculo que terminó siendo incómodo para los nacionales porque el poder central en Bogotá no tenía a Panamá como una prioridad.

A partir se de esa fecha, el país dio sus primeros pasos para construir una república que hoy es sólida, con ciudadanos que no se rinden ante la adversidad y rinden honor a la patria, su himno, bandera y escudo, con orgullo y optimismo.