El explosivo caso de Fernando Cerimedo

Fernando Cerimedo es un estratega político, periodista y mercadólogo argentino que está en el ojo de una tormenta judicial y política: se encuentra detenido y acusado de estar presuntamente involucrado en el intento de feminicidio de quien dijo que fue su amante, Nadia Beller, quien además está embarazada.

Propietario del medio digital La Derecha Diario, fue clave en las campañas que llevaron al triunfo a los actuales presidentes de Argentina, Bolivia, Honduras, e inclusive Brasil y Estados Unidos. Pasó de ser considerado el mejor “gurú” de las campañas en redes sociales a sospechoso de tentativa de homicidio. El escándalo abrió varias cajas de Pandora.