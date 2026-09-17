El Fondo de Seguridad del Canal de Panamá

La resolución número 230 del 31 de agosto de 2026 autorizó la creación del Fondo de Seguridad del Canal de Panamá para organizar y garantizar la seguridad de la vía acuática en siete zonas que están bajo el control de la Autoridad del Canal de Panamá.

La contraparte es el Ministerio de Seguridad Pública. El ministro de Seguridad Pública informó que el fondo no es “secreto” y una de las pruebas es que el documento se publicó en la Gaceta Oficial (el diario oficial del Estado), el pasado14 de septiembre. El Fondo, de $12,9 millones para los próximos tres años, permitirá mejorar y aumentar la protección de las tierras y agua y mejorar la vigilancia que se necesite.